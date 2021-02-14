"Потрібен більший прогрес": Місія МВФ поїхала з Україні без потурань.

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні без ухвалення рішення про перегляд програми stand by. МВФ чекає від України "більшого прогресу".

Про це йдеться у коментарі постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, отриманому аґенцією "Укрінформ".

Зокрема, Люнгман зазначив, що фахівці МВФ у період між 21 і 23 грудня та 11 і 12 лютого обговорили з представниками влади України прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою стенд-бай програми дій влади.

З його слів, дискусії фокусувалися на посиленні управління Національним банком; поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, так само як дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики.

"Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", – сказав Люнгман.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що співпраця із Міжнародним валютним фондом є конструктивною. "Від імені уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їхнього виконання і чітко розуміємо очікувані результати", – написав він у Facebook.

Зі слів прем’єра, "за час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог". Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектора та подальшої фіскальної консолідації, перерахував Шмигаль і підкреслив, що з усіх цих питань уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою stand-by.

А Офіс Президента прокоментував, що чекає компромісу.

"Коли ми говоримо про будь-який переговорний процес, бажано було б уникати очевидних спекуляцій. У нас із МВФ постійно відбувається процес переговорного узгодження позицій. Істотних ризиків немає. Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова – макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна. І переговорна з МВФ", – заявив радник очільника Офісу Президента Тимофій Милованов у коментарі аґенції "Укрінформ".

Милованов сказав, що українська сторона працює в інтересах держави і робить все можливе для досягнення домовленостей.

"Водночас, як у будь-якому переговорному процесі, є принципові питання, пов'язані, зокрема, і з незалежністю державного управління. Які завжди і роблять наші перемовини делікатними і складними. Кожен відстоює свою позицію, робить це твердо; відповідно переговори займають час", – прокоментував він.

Милованов назвав цю ситуацію нормальною. З його слів, обом сторонам слід знайти компроміси у спільних інтересах. "У цьому і полягає сутність переговорів", – резюмував він.

Місія МВФ із 21 грудня 2020 року працювала в Україні у форматі онлайн-зв'язку через COVID-19. Але потім зробила перерву на свята, після яких, а саме з 11 січня, поновила свою роботу в Україні.

Місія проводила обговорення з владою України останніх економічних подій, а також заходів і реформ, необхідних для завершення першого перегляду програми stand-by.

Рада директорів МВФ 9 червня затвердила нову програму stand-by для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Україна 12 червня отримала перший і поки що єдиний транш у розмірі 2,1 млрд доларів.