Кількість нових захворювань випередила число одужань на тисячу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3094 нових випадки коронавірусної хвороби. Кількість нових захворювань випередила число одужань на тисячу (2002).

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Найбільшу кількість добових випадків, 483 захворювання, виявили на Івано-Франківщині. Прикарпаття закріпилося на другому місці за кількістю активних носіїв ковіду – 8608 офіційно виявлених пацієнтів.

 

Лідерство все ще належить Києву (42 435), котрий, однак, вже виборсується з епідемії (82 нових випадки).

 

За добу зареєстрували 45 смертей.

 

Загальна кількість виявлених випадків зросла до 1 271 143. За час епідемії померло 24 330 людей. Активних випадків хвороби – 132 512.

 

14.02.2021

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