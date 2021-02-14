Упродовж минулої доби в Україні виявили 3094 нових випадки коронавірусної хвороби. Кількість нових захворювань випередила число одужань на тисячу (2002).

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю в системі моніторингу коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість добових випадків, 483 захворювання, виявили на Івано-Франківщині. Прикарпаття закріпилося на другому місці за кількістю активних носіїв ковіду – 8608 офіційно виявлених пацієнтів.

Лідерство все ще належить Києву (42 435), котрий, однак, вже виборсується з епідемії (82 нових випадки).

За добу зареєстрували 45 смертей.

Загальна кількість виявлених випадків зросла до 1 271 143. За час епідемії померло 24 330 людей. Активних випадків хвороби – 132 512.