Мовний омбудсмен отримав понад 600 звернень через недотримання закону.

 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив про те, що із 16 січня по 11 лютого до нього звернулося 605 українських громадян. 

 

Найбільше звернень та скарг надійшло із Києва та Київської області – 276, поінформував мовний омбудсмен у Facebook.

 

 

Із Луганської області надійшло 7 скарг, із Миколаївської – 6, із Донецької – 4, із Тернопільської – 4, із Херсонської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської, Хмельницької – по 2 звернення.

 

Як розповів Тарас Кремінь, переважна більшість звернень – 281 – стосується відсутності української версії сайтів про надання послуг та в інтернет-магазинах. 126 громадян поскаржилися на порушення своїх прав, перешкоди та обмеження у користуванні державною мовою у сфері обслуговування. Найбільше таких порушень (53) виявлено киянами.

 

Також українці скаржаться на те, що недержавною мовою користуються деякі депутати місцевих рад Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя.

 

Нагадаємо, із 16 січня 2021 року сфера обслуговування цілковито перейшла на українську мову. 

 

Однак фракція "Слуга народу" ініціювала призупинення чинності норми про україномовний сервіс.

 

13.02.2021

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