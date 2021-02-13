Президент скликає закрите РНБО: прийматимуть рішення, на котрі не зважився Порошенко.

Офіс Президента анонсував засідання Ради національної безпеки та оборони 19 лютого, на котрому обговорюватимуть питання безпекової політики. Банкова інтриґує, що частина питань розглядатиметься в закритому режимі.

"Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством. Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко", – прокоментували в ОП.

На Банковій натякнули, що РНБО розглядатиме рішення, на котрі не відважився Петро Порошенко.

"Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладали. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії", – зазначили на Банковій.

Офіс Президента зазначив, що майбутні рішення "цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави".