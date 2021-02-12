Україна отримає €50 млн від Євробанку на холодильники для вакцин.

 

Україна отримає 50 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин та холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

 

 

"Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі", – повідомив Шмигаль.

 

Голова уряду додав, що кошти будуть виділені з уже активного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

 

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що наступного тижня Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca.

 

“Вакцини скоро будуть, ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Можливо, першою у нас буде вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетні кошти. Наразі два продукти ми очікуємо наступного тижня”, – заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю на телеканалі "1+1".

 

Ляшко нагадав, що вакцини від Pfizer і AstraZeneca схвалені ВООЗ і дозволені для використання в екстрених випадках. В Україні їх будуть використовувати після відповідної реєстрації. Ляшко наразі не переймається питанням ефективності.

 

“Ефективність ми коментувати не будемо  –якщо вакцина зареєстрована як лікарський імунобіологічний препарат, її можна використовувати… Тому всі вакцини, які будуть використовувати, – безпечні, ефективні й будуть захищати від важкого перебігу хвороби”, – заявив Ляшко.

 

З його слів, вакцину Pfizer будуть використовувати для щеплення медичних працівників – має надійти 117 тисяч доз; цього вистачить для вакцинації 58 тис. осіб.

 

Україна має отримати 12 мільйонів доз вакцини, закуплених за бюджетний кошт через міжнародну організацію CrownAgents. Також МОЗ законтрактувало через ДП "Медичні закупівлі" 1,9 млн доз препарату виробництва китайської компанії Sinovaс. Окрім цього, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає ще 8 млн доз вакцини проти коронавірусу.

 

12.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Аномалії полярного вихору
Надто сильне ослаблення вихору спричиняє снігопади та холод.
12.02.21 | | Наука
Москва Брюсселю: «І що ви нам зробите?»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Російське турне Жозепа Борреля завершилося цілковитим фіаско. Чи змусить це нарешті Брюссель дивитися на Москву тверезішим поглядом?
12.02.21 | | У світі
Культурно-мистецьке  життя Львова у роки німецької окупації
Любов Волошин
Мистецьке життя Львова тих воєнних років мимоволі викликає подив інтенсивністю і напругою національного інтелектуального тонусу
11.02.21 | | Минуле
Америка в театральному кадрі
Маріанна Челецька
Сила нової режисерської постановки Алли Федоришиної у тому, що кожен із глядачів театру «Воскресіння» може по-новому відкрити Америку для себе й не соромитися своїх емоцій, які, можливо, раптом перевернуть світ, який досі сприймаємо, як завчену формулу «так має бути».
10.02.21 | | Штука
Зазирнути в свою ДНК
Андрій ЛЮБКА
Люблю цитувати Еклезіастове «з великої мудрості постає й велика скорбота, і той, хто множить знання, примножує гризоти». Але тої «чорної п’ятниці» я про це забув...
09.02.21 | | Дискурси
На те світло не можна…
Роксолана Жаркова
І поки хтось нам вигадуватиме слова (або підкидатиме їх, ніби м’ячі – малі і трохи більші: на, ловіть!..), хочеться поблукати у текстах Сергія Осоки, ніби в глибоких річках, де багато гладесеньких доброоких линів і шорстких, трохи колючих днів.
09.02.21 | | Штука
Шахрайство по-провінційному
Мар'ян ХОМЯК
Як ошусти дурили нарід в Мостиському повіті: сюжети останньої чверті позаминулого – першої третини минулого століть
09.02.21 | | Минуле
Творець урочистостей
Мирослав МАРИНОВИЧ
Нарешті спитаймо себе: чому, попри неймовірну кількість втілених проєктів, ця постать лише тепер, по його смерті, вражає своєю масштабністю? До дев'ятин по Сергієві Проскурні.
09.02.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.