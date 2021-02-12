Україна отримає €50 млн від Євробанку на холодильники для вакцин.

Україна отримає 50 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин та холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Україна отримає 50 млн євро від Європейського інвестиційного банку на закупівлю вакцин для населення та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації. Щойно підписали відповідні домовленості з президентом ЄІБ Вернером Хойєром у штаб-квартирі Банку в Люксембурзі", – повідомив Шмигаль.

Голова уряду додав, що кошти будуть виділені з уже активного проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що наступного тижня Україна отримає вакцини виробництва компаній Pfizer і AstraZeneca.

“Вакцини скоро будуть, ми розпочнемо кампанію імунопрофілактики. Можливо, першою у нас буде вакцина AstraZeneca, закуплена за бюджетні кошти. Наразі два продукти ми очікуємо наступного тижня”, – заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у інтерв'ю на телеканалі "1+1".

Ляшко нагадав, що вакцини від Pfizer і AstraZeneca схвалені ВООЗ і дозволені для використання в екстрених випадках. В Україні їх будуть використовувати після відповідної реєстрації. Ляшко наразі не переймається питанням ефективності.

“Ефективність ми коментувати не будемо –якщо вакцина зареєстрована як лікарський імунобіологічний препарат, її можна використовувати… Тому всі вакцини, які будуть використовувати, – безпечні, ефективні й будуть захищати від важкого перебігу хвороби”, – заявив Ляшко.

З його слів, вакцину Pfizer будуть використовувати для щеплення медичних працівників – має надійти 117 тисяч доз; цього вистачить для вакцинації 58 тис. осіб.

Україна має отримати 12 мільйонів доз вакцини, закуплених за бюджетний кошт через міжнародну організацію CrownAgents. Також МОЗ законтрактувало через ДП "Медичні закупівлі" 1,9 млн доз препарату виробництва китайської компанії Sinovaс. Окрім цього, в межах глобальної ініціативи COVAX Україна отримає ще 8 млн доз вакцини проти коронавірусу.