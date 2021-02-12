В Україні виявили 4773 нових випадки ковіду за добу. На Івано-Франківщині – 592.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4773 нових випадки коронавірусної хвороби. Найбільшу кількість – майже шість сотень – зафіксували на Івано-Франківщині.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я. 

 

 

Упродовж доби найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (592) та Львівській (373) областях, а також у Києві (348), Закарпатській (314) та Вінницькій (307) областях.

 

Прикарпаття через спалах в Івано-Франківському та Надвірнянському районах вийшло на третю сходинку в Україні за кількістю активних носіїв ковіду. Офіційно в Києві 44 208 недужих, у Миколаївській області – 7826, в Івано-Франківській – 7758.

 

За добу госпіталізували 2000 людей. Зареєстрували 115 смертей. Одужало 7211 людей.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 262 867 людей, одужало – 1 106 155, померло – 24 174.

 

12.02.2021

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