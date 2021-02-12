За наругу над пам’ятником Бандері у Львові затримали двох студентів з Хмельниччини.

 

У Львові правоохоронці у четвер, 11 лютого, затримали двох молодиків, віком 19 та 24 років, які вчинили акт вандалізму над пам’ятником Степану Бандері 5 лютого, обливши його червоною фарбою.

 

Фото www.facebook.com/MVS.LVIV

 

Працівники Служби безпеки України та Нацполіції встановили, що двоє студентів з Хмельниччини 5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові кинули пляшки з фарбою у пам’ятник Степану Бандері, після чого втекли з місця події.

 

За місцями проживання зловмисників провели обшуки із залученням спецпризначенців поліції Львівщини та вилучили речові докази, які долучили до матеріалів кримінальної справи.

 

Фото www.facebook.com/MVS.LVIV

 

«Розкриття цього цинічного злочину, вчиненого у Львові, було справою честі для усіх правоохоронців», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

 

Фото www.facebook.com/SBULviv

 

За його інформацією, зловмисникам оголосили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.297 (Осквернення пам’ятника, спорудженого в пам’ять особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, борця за незалежність України у ХХ столітті, учасника партизанського руху, підпільника) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. У разі доведення вини, їм загрожує позбавлення волі до семи років.

 

Фото www.facebook.com/SBULviv

 

За попередньою інформацією, мотивом правопорушення була матеріальна вигода, повідомили в управлінні СБУ у Львівській області. Відтак зараз правоохоронці зосередилися на встановленні замовників злочину.

 

12.02.2021

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