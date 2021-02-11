Зеленський вважає, що ескалація на Донбасі є тиском на Україну.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що збільшення кількості обстрілів на Донбасі є тиском на українську сторону в переговорах.

Про це Зеленський сказав під час своєї поїздки на Донбас, передає Офіс Президента.

Керівник держави констатував, що в останні тижні кількість обстрілів справді дещо збільшилася, "що пов'язано, зокрема, зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи".

"Перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості про режим всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність", – заявив Зеленський.

У четвер бойовики вбили на Донбасі українського військовика. У лютому в зоні ООС померло четверо воїнів.