Президентська партія висунула в депутати Василя Вірастюка.

Партія "Слуга народу" висунула українського спортсмена та шоумена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати в окрузі №87 із центром у місті Надвірна в Івано-Франківській області.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно партія "Слуга народу" на своєму з’їзді висунула Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати України на проміжних виборах в окрузі № 87, що в Івано-Франківській області", – поінформувала вона.

Депутатка додала, що Вірастюк очолює тренерський склад "Invictus Games: Team Ukraine" та займається реабілітацією ветеранів, а тепер "хоче допомагати їм на державному рівні".

Василь Вірастюк опонуватиме в окрузі волонтерці Олені Біленькій, відомій як Маруся Звіробій, висунутій "Європейською солідарністю", та колишньому директору туристичного комплексу "Буковель" Олександрові Шевченку.