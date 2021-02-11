Окружний адмінсуд Києва повернув проспектові Бандери назву Московського.

Окружний адміністративний суд Києва скасував перейменування низки вулиць у Києві, зокрема, перейменування Московського проспекту на проспект Бандери, а вулиці Баумана – на Януша Корчака. Київська міська державна адміністрація заявила про підготовку апеляційної скарги.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Своїм рішенням від 28 січня ОАСК, за позовом від 5 листопада 2016 року громадської спілки "Громадський контроль та порядок" без участі представників Київської міської ради скасував рішення Київради, ухвалені в липні 2016 року, про перейменування таких вулиць, проспекту та провулків:

вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака;

вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова;

вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала;

проспекту Московського на проспект Степана Бандери.

Як заявила Марина Хонда, рішення суду ухвалене через чотири роки після подання позову і є "абсолютно необґрунтованим".

Рішення Окружного адміністративного суду Києва ще не набрало законної сили. Остаточну крапку поставить апеляція. КМДА має 30 днів для подання скарги.

У червні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Київської міської ради щодо перейменування проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича в українській столиці. Натомість Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що перейменування вулиць, провулків та проспекту пройшло згідно зі законодавством і відновив нову топоніміку.