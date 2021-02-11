Бойовики вбили воїна ЗСУ на Донбасі. Делеґація Кравчука вважає перемир'я формальним.

 

У четвер вранці бойовики вбили військовика Збройних Сил України під Горлівкою. Українська делеґація у Тристоронній контактній групі повідомила ОБСЄ про факт порушення перемир'я.

 

Про це йдеться у повідомленні ТКГ.

 

 

"Сьогодні, 11 лютого, близько 9.30 ранку на горлівському напрямку снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації", – ідеться у повідомленні.

 

Упродовж минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували сім порушень режиму припинення вогню з боку проросійських банд. Біля села Піски поранили одного українського військовика.

 

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив про те, що режим припинення вогню фактично зірвано.

 

“Він триває юридично, де-факто, збільшилась кількість обстрілів і кількість поранених і вбитих військовослужбовців України. Але треба відокремлювати, що Збройні Сили України відповідають, це не однобічні дії з боку росіян і жодного дня це не були однобічні дії. Коли треба, командир ухвалює рішення, на місці відкривається вогонь. Але зрив буде конституйовано лише після того, як застосують усі міжнародні механізми”, – сказав Олексій Арестович, згідно з повідомленням "5 каналу".

 

У лютому в зоні ООС загинуло вже четверо військовослужбовців.

 

11.02.2021

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