Уряд заборонив в Україні російську вакцину від COVID-19.

 

Кабінет Міністрів затвердив Порядок державної реєстрації вакцин проти COVID-19 та заборонив реєструвати вакцини з держави-агресора.

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ", покликаючись на постанову Кабміну №95 від 8 лютого.

 

 

“Затвердити Порядок державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування”, – ідеться в документі.

 

Водночас Кабмін установив, що реєстрацію вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, заборонено.

 

Перед цим Президент України Володимир Зеленський заперечив можливість вакцинування українців російською вакциною "Спутник V", принаймні до офіційного підтвердження її ефективності на світовому рівні. "Я вважаю, що громадяни України – це люди, і це точно, вибачте за таке порівняння, не кролики, на них експериментувати ми не маємо права", – сказав Зеленський.

 

11.02.2021

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