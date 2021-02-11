В Україні виявили 5 тисяч випадків ковіду. Падіння припинилося.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5039 нових випадків коронавірусної хвороби. Порівняння статистики тиждень до тижня свідчить про те, що падіння припинилося і графік похитнувся в бік зростання.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях, у Києві (335) та на Львівщині (319).

Динаміка зростання помітна ще виразніше тоді, коли порівнювати кратну зміну середньотижневих показників. Упродовж двох місяців (з нетривалим стрибком після Різдва) репродуктивне число було меншим за одиницю. Минулої доби воно перетнуло цей поріг – це означає, що кожен пацієнт інфікує вірусом іще одну людину; відтак добова кількість нових захворювань уже не зменшується.

Динаміка ковіду в порівнянні тиждень до тижня

Водночас, минулої доби зафіксували 6568 одужань. Померло 124 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 258 094 особи, одужало – 1 098 944, летальних випадків – 24 058.