Дослідження надлишкової смертності: В Україні від ковіду померло 43 тисячі людей.

 

Статистика летальних випадків коронавірусної хвороби в Україні занижена майже вдвічі. Коефіцієнт надлишкової смертності становить 1,8 – це означає, що в Україні замість офіційних 23 934 жертв COVID-19 померло приблизно 43 тисячі людей.

 

Про це йдеться в дослідженні науковця Університету Тюбінґена (Німеччина) Дмитра Кобака, опублікованому у часописі Significance.

 

 

Кобак робить свої висновки на підставі порівняння даних офіційної статистики про смерть людей у двох десятках країн. Вивчення показників у динаміці показує надлишкову смертність. І хоч державні дані не завжди подають причину смерті, однак серед дослідників статистики прийняти вважати, що раптові відхилення зумовлені форс-мажорними чинниками – епідеміями, стихійним лихом тощо. Отож якщо минулого року в демографії спостерігалися аномалії, то вони, очевидно, спричинені саме коронавірусом.

 

Публікація Дмитра Кобака сфокусована на дослідженні Росії. Правдоподібно, Москва занизила реальну смертність від ковіду у 6,5 раза! Якщо так, то Росія займає друге місце в світі за кількістю летальних випадків від COVID-19.

 

Показник України є співставним із похибкою Італії – 1,7.

 

У Європі найправдоподібніші дані подають Франція і Бельгія (по 1,1) та Німеччина (1,2).

 

Щодо даних із України, то слід зазначити, що Дмитро Кобак покликається на дані, опубліковані Держстатом за підсумками ще жовтня. 

 

Як писав Z, у листопаді 2020 року – найсвіжіші з-поміж оприлюднених даних Держстату – в Україні померло 63 438 осіб, що на 16,5 тисячі або на 35% більше, ніж у тому ж місяці попереднього року. Згідно з офіційними даними МОЗ, від ковіду за листопад померло 5242 осіб, що становить приблизно третину (32%) надлишкової смертності.

 

Надлишкова смертність у листопаді збільшилася порівняно з жовтнем удвічі: в жовтні померло на 8,8 тис. людей більше, ніж у жовтні попереднього року, з них від ковіду – 3113 особи (35% надлишкової смерності); у вересні – на 6,5 тис. більше, ніж у вересні 2019 року, з них від ковіду – 1588.

 

10.02.2021

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