Боррель: Реформи в Україні продовжує гальмувати дуже розгалужена корупція.

 

У Європейському Союзі вважають, що в Україні процес реформ, незважаючи на помітний прогрес, продовжує гальмувати через дуже розгалужену корупцію.

 

Про це йдеться у заяві представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля. Її у Європейському парламенті оголосив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, виступаючи в рамках обговорення доповіді про виконання Україною Угоди про асоціацію.

 

 

"Я поділяю оцінку [автора доповіді Мікаеля Галера] про те, що, "незважаючи на помітний прогрес, дуже поширена корупція продовжує гальмувати процес реформ в Україні". Її ключові інститути повинні мати сильне і незалежне керівництво і мати можливість виконувати свою роботу без політичного, економічного чи іншого втручання", – заявив Боррель, згідно з повідомленям "Інтерфакс-Україна".

 

Він зазначив, що в звіті сказано про те, що "від контрабанди виграють тільки злочинці і олігархи". "Це необхідно зупинити, і для цього життєво важливо, щоб Національне антикорупційне бюро було повністю незалежним. За минулі роки Бюро показало свою ефективність і принесло відчутні результати. Боротьба з корупцією – ключова умова макрофінансової підтримки ЄС", – заявив віцепрезидент ЄК.

 

У ЄС висловили переконання, що "останні події в сфері верховенства права та боротьби з корупцією показують, що всеосяжна реформа судової системи давно назріла".

 

"Венеційська комісія і "дорожня карта" G7, які доповнюють постійні поради делегації ЄС владі і політикам, дають чіткі вказівки щодо того, що необхідно зробити", – нагадав Домбровскіс.

 

Разом із тим, в ЄС "усвідомлюють складність завдання". "Від самого початку втручання Росії було направлене на дестабілізацію, поділ і ослаблення України. Тому найкраща відповідь – залишатися єдиним цілим і продовжувати працювати для процвітання і стабільності, які є результатом розумної економічної політики", – переконані в Євроунії.

 

При цім Домбровскіс запевнив, що в цьому ЄС готовий підтримати Україну.

 

"Ми наполегливо закликаємо всі політичні фракції, орієнтовані на реформи, зібратися разом і дати чіткий сигнал про рішучість України зробити свій шлях реформ незворотнім. Це буде одне з основних послань, які я передам завтра прем'єр-міністру Шмигалю. ЄС допомагає Україні створювати правильні умови для процвітання і миру. В України є наша підтримка: політична, фінансова і технічна", – додав він.

 

10.02.2021

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