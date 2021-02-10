Упродовж минулої доби в Україні виявили 3409 нових випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3409 нових випадків коронавірусної хвороби. Вже котрий день лідером за кількістю нових випадків є Івано-Франківщина.

 

Про це йдеться у даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

Івано-Франківська область близька до осіннього піку  

 

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували на Івано-Франківськівщині (410), у Києві (297), а також у Вінницькій (271), Закарпатській (238) та Запорізькій (214) областях.

 

Доволі високим є рівень шпиталізацій – до лікарень поклали 2046. Тобто на три нові захворювання на COVID-19 припадає майже двоє госпіталізованих (серед усього масиву недужих).
 

Минулої доби зареєстрували 7768 одужань. Померло 163 людини.

 

За весь час епідемії захворіло 1 253 055 людей, одужало – 1 092 376, померло – летальних випадків – 23 934.

 

10.02.2021

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