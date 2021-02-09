Столтенберґ відповів на президентське питання: "Чому ми досі не в НАТО?"

 

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Єнс Столтенберґ наголошує, що наближення України до членства в Альянсі залежить від реформ.

 

 

Про це він сказав у Брюсселі на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає інформаційна аґенція УНІАН. У такий спосіб Столтенберґ відповів на питання, котре раніше озвучив Президент Володимир Зеленський: чому Україна досі не в НАТО.  

 

"Двері НАТО залишаються відкритими", – заявив Столтенберґ.

 

Він нагадав, що в дуже дієвий спосіб, крок за кроком, нові країни підійшли до приєднання до НАТО – в останні роки членами Альянсу стали Чорногорія і Північна Македонія.

 

Також Столтенберґ зазначив, що у 2008 році на саміті НАТО у Бухаресті вирішили: Україна у майбутньому стане членом Альянсу.

 

"У 2008 році НАТО ухвалило рішення про членство України. Ми дотримуємося цього рішення і усіх наступних рішень, які з'явилися після цього саміту", – запевнив Столтенберґ.

 

Водночас, генеральний секретар наголосив, що увага України зараз мусить зосереджуватися на питанні реформ.

 

"Я вітаю чітке повідомлення прем'єр-міністра щодо необхідності продовжувати реформи, аби забезпечити, що Україна має демократичний політичний контроль над оборонними інституціями і Збройними силами, і що зусилля із боротьби з корупцією тривають, а також відбувається зміцнення демократичних інституцій України", – наголосив Столтенберг.

 

Він певен, що перелічені заходи є корисними для України і залежать від неї самої,  безвідносно на НАТО.

 

"Що більше Україна буде успішною в ході втілення реформ, тим ближче Україна буде відповідати стандартам НАТО і ближчою ставатиме до членства в НАТО. Я не можу повідомити вам специфічні часові рамки, я лише скажу вам, що ми продовжимо підтримувати Україну щодо її євроатлантичних устремлінь. Ми підтримуватимемо Україну, коли вона рухатиметься в сторону членства в НАТО. І найкращий шлях зробити це – зосереджуватися на реформах і продовжувати модернізувати і зміцнювати демократичні інституції України", – констатував Столтенберґ.

 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios, яке вийшло на американському каналі HBO, заявив, що Україна хоче бути рівноправним членом НАТО. "Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?", – сказав Зеленський.

 

Президент висловив сподівання що за роки правління новообраного президента США Джо Байдена Україна і США ввійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку нашої держави

 

09.02.2021

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