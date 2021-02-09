Степанов: Важких пацієнтів із ковідом поменшало на 10 тисяч у порівнянні з груднем.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на традиційному брифінґу: минулого тижня в Україні захворіли на COVID-19 25,5 тисячі осіб, у лікарнях станом на 8 лютого перебуває 17 911 пацієнтів.

Про це повідомляє "Укрінформ".

“На минулому тижні було виявлено 25 500 випадків захворювання на COVID-19. Це менше, ніж позаминулого тижня, коли було 27 157 випадків. На минулому тижні було зроблено 144 248 тестувань методом ПЛР, майже така кількість, як позаминулого тижня. Зростає кількість тестувань експрес-тестам на антиген: було зроблено 52 222 дослідження, це майже на 20 тисяч більше, ніж позаминулого тижня”, - відзвітувався Степанов.

Міністр поінформував, що у перший тиждень грудня в лікарнях перебувало понад 28 тисяч хворих, відтак статистика з госпіталізаціями з середніми та важкими станами поліпшилася - кількість таких пацієнтів зменшилася на 10 тисяч.

Зі слів Степанова, зменшення кількості хворих та госпіталізованих пов'язане з карантинними обмеженнями і відповідальністю громадян.