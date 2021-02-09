Почалися клінічні дослідження таблеток протиковідного щеплення.

Американська компанія використала існуючу британську технологію щеплення для розробки коронавірусної вакцини у формі таблеток, і вже почалися випробування її ефективності.

Заступник міністра охорони Великобританії з протиковідної вакцинації Надхім Захаві повідомив, що американська компанія ImmunityBio вже проводить клінічні випробовування розробленої у Великобританії технології пероральної вакцинації – після того як британська компанія IosBio отримала високоефективні результати вакцинації мавп. Надхім Захаві наголосив, що уряд активно вивчає "технології з таблетками", які могли б стати шляхом вперед у майбутньому.

Розробка таблетованої версії протиковідної вакцини, безумовно, вирішить кілька проблем не тільки із її введенням (для цього не потрібні медпрацівники), але також і з її зберіганням (кімнатна температура) і поширенням. Прогнозується, що капсульні таблетки будуть дешевші у виробництві. "З капсулами більше не знадобиться, щоб в процесі вакцинації брали участь медики, їх можна буде розіслати через Amazon Prime і до суботи провакцинувати все населення", – каже генеральний директор IosBio Вейн Кеннон.

Британський гігант в області біотехнологій компанія IosBio (колишня назва Stabilitech Biopharma) ще в січні повідомила, що випробування на макаках препарату в таблетках за її технологією американською компанією ImmunityBio дали позитивний результат, однак в цій вакцинації перорально вводилася тільки друга доза вакцини, перша була введена підшкірно. Тепер IosBio і американська компанія ImmunityBio готові приступити до клінічних випробувань на території Британії, як тільки Британський регулятор дасть зелене світло. У США і ПАР клінічні випробування вакцини в таблетках почалися ще в січні. Завершити цей етап планується у листопаді цього року.

Антикоронавірусна вакцина-кандидат компаній ImmunityBio – IosBio OraPro-COVID-19 використовує класичний "вакцинний транспорт" – нешкідливий аденовірус людини (hAd5). Вона змушує клітини щепленої особи виробляти два оптимізованих вірусних білка – S-білок шипа і N-білок оболонки, яка захищає генетичний код вірусу. Розробники стверджують, що препарат викликає не тільки появу антитіл, але і активує Т-клітини для імовірно тривалого захисту.