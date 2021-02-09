Почалися клінічні дослідження таблеток протиковідного щеплення.

 

Американська компанія використала існуючу британську технологію щеплення для розробки коронавірусної вакцини у формі таблеток, і вже почалися випробування її ефективності.

 

 

Заступник міністра охорони Великобританії з протиковідної вакцинації Надхім Захаві повідомив, що американська компанія ImmunityBio вже проводить клінічні випробовування розробленої у Великобританії технології пероральної вакцинації – після того як британська компанія IosBio отримала високоефективні результати вакцинації мавп. Надхім Захаві наголосив, що уряд активно вивчає "технології з таблетками", які могли б стати шляхом вперед у майбутньому.

 

Розробка таблетованої версії протиковідної вакцини, безумовно, вирішить кілька проблем не тільки із її введенням (для цього не потрібні медпрацівники), але також і з її зберіганням (кімнатна температура) і поширенням. Прогнозується, що капсульні таблетки будуть дешевші у виробництві. "З капсулами більше не знадобиться, щоб в процесі вакцинації брали участь медики, їх можна буде розіслати через Amazon Prime і до суботи провакцинувати все населення", – каже генеральний директор IosBio Вейн Кеннон.

 

Британський гігант в області біотехнологій компанія IosBio (колишня назва Stabilitech Biopharma) ще в січні повідомила, що випробування на макаках препарату в таблетках за її технологією американською  компанією ImmunityBio дали позитивний результат, однак в цій вакцинації перорально вводилася тільки друга доза вакцини, перша була введена підшкірно. Тепер IosBio і американська компанія ImmunityBio готові приступити до клінічних випробувань на території Британії, як тільки Британський регулятор дасть зелене світло. У США і ПАР клінічні випробування вакцини в таблетках почалися ще в січні. Завершити цей етап планується у листопаді цього року.

 

Антикоронавірусна вакцина-кандидат компаній ImmunityBio – IosBio OraPro-COVID-19 використовує класичний "вакцинний транспорт" – нешкідливий аденовірус людини (hAd5). Вона змушує клітини щепленої особи виробляти два оптимізованих вірусних білка – S-білок шипа і N-білок оболонки, яка захищає генетичний код вірусу. Розробники стверджують, що препарат викликає не тільки появу антитіл, але і активує Т-клітини для імовірно тривалого захисту.         

 

 

09.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Телескоп у театрі
Ілько ЛЕМКО
Цікавий феномен – ведучі на українських телеканалах годинами говорять українською, але щойно випадає якась позаефірна хвилинка – миттєво переходять на російщину
08.02.21 | | Дискурси
Онлайн у доданій вартості театру
Уляна Мороз
Хороший театр ляльок – гарне, розумне, вартісне, неймовірно красиве мистецтво, яке здатне зацікавити піврічну дитину й водночас розповісти філософську історію для інтелектуалів.
06.02.21 | | Штука
Шимпанзе, що подружилися, спільно йдуть у бій
Сильні соціальні зв’язки підвищують готовність приматів долучитися до інших у боротьбі.
06.02.21 | | Наука
Пульсуючий імпульс
Василь МАХНО
Поезію неможливо розтлумачити, описати чи переказати, бо тоді, як тільки ми намагаємося це вчинити – вона зникає, як імпульс світла, надісланий нам із безмежного космосу
06.02.21 | | Дискурси
М'янманський путч
Максим МУЛЯР
Першого лютого в М'янмі було вчинено путч. Ймовірно, що м'янманські події стали наслідком протистояння між Вашінґтоном і Пекіном.
05.02.21 | | У світі
Лев Ґец і його «Лемківщина»
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
05.02.21 | | Минуле
Пролітаючи над..: Костел святого Марка у Варяжі
Ігор МАРТИНІВ
Сьогодні Варяж – село на Сокальщині біля самого кордону. А кількасот років тому тут було місто з маґдебурзьким правом і замком. Нині усе – суцільна руїна
05.02.21 | | Галичина
Час дежавю
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Передивлятися вже переглянуте – окрема історія, що дає розуму і душі часом більше пізнання нового, особливо, якщо фільми були переглянуті по діагоналі, без належної уваги, вдумливого перетравлення сірою речовиною і подальшої абсорбції. Виявляється, є багато чого, про що ми забули, не знали, проґавили.
04.02.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.