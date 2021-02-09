Франківщина вистрибнула на четверте місце за кількістю активних носіїв ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2656 нових випадків коронавірусної хвороби. Кожен п'ятий – 525 – припадає на Івано-Франківську область.
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Водночас, минулої доби зареєстрували 8865 одужань. Померло 127 людей.
Динаміка спадання епідемії значно сповільнилася.
Динаміка поширення ковіду (порівняння тиждень до тижня, у разах)
Офіційно в Україні 141 267 активних носіїв ковіду. В Києві – 46 720 недужих, у Миколаївській області – 9044, у Київській – 8539, в Івано-Франківській – 6932.
09.02.2021