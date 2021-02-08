Університет Драгоманова відсторонив викладачку, яка назвала мовний закон "фашистським".

Професорку кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко відсторонили від викладання. Більченко втрапила у скандал, назвавши український закон про мову "фашистським", а Україну – "американською колонією". Українська влада, на її думку, керована "вуличними етнорадикалами". Сама ж Україна для Більченко є "тоталітарною країною".

Про це повідомляє Hromadske.

Інформацію про відсторонення Більченко підтвердив очільник Інституту філософської освіти й науки університету імені Драгоманова Іван Дробот.

"Її відсторонено від навчальної роботи. Але вона отримує зарплату, тому їй рекомендовано зосередитися на науковій, навчально-методичній роботі – опрацюванні програм тощо", – зазначив Дробот.

Сама Більченко заявила, що університет їй не надав жодного документального підтвердження про відсторонення від занять. Однак доступу до пар вона більше не має, адже її курси прибрали з розкладу.

"Університет повністю заблокував будь-які інформаційні контакти. Мені тільки усно було повідомлено, що я не звільнена, і я отримала підтвердження у вигляді заробітної плати. Від пар мене відсторонили. Офіційної причини документально я не отримала", – розповіла Більченко.

Критикуючи закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", Євгенія Більченко заявила: "За зовнішнім маркером знакової сфери приховується щось глибше і страшніше. Це глибше мовних норм і страшніше вуличних побиттів. Ім’я йому – звичайний фашизм", – заявила вона.

Більченко називає себе представницею "російської цивілізації" і заявляє про "націоналістичну цензуру" і "ксенофобію щодо власного населення".

В Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова назвали такі заяви неприпустимими й неприйнятними. У профспілці університету переконують, що коментарі Більченко "зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету".

Водночас у виші запевнили, що, попри гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет діятиме згідно зі законом.