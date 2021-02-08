"Українці – не кролики": Зеленський відбрив російську вакцину.

Президент України Володимир Зеленський заперечив можливість вакцинування українців російською вакциною "Спутник V", принаймні до офіційного підтвердження її ефективності на світовому рівні.

Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", передає "Укрінформ".

"Ніякої офіційної інформації з приводу того, що вакцина "Спутник V" російського виробництва гарантовано дає ефект 90-91%, ані від ВООЗ, ані від провідних європейських світових спеціалістів... не існує... Я вважаю, що громадяни України – це люди, і це точно, вибачте за таке порівняння, не кролики, на них експериментувати ми не маємо права. Тому ми домовлялися тільки з тими провідними виробниками вакцин, які затверджені світом і які дають у світі дуже серйозний позитивний результат", – сказав Зеленський.

Президент анонсував, що Україна в рамках програми COVAX отримає першу частину вакцин виробництва компанії Pfizer. А гострий дефіцит щеплень відчуватиметься до березня.

Зеленський запевняє, що українцям вистачить вакцини. Принаймні для тих, хто готовий вакцинуватися.

"Моє ставлення до цього – я вважаю, що ми закупили таку кількість вакцин, щоб надати всім українцям можливість вакцинуватися, а там подивимося, бо соціологія каже, що десь 50% у цілому не вірить у COVID-19", – зауважив Зеленський.

Під час самого виступу на форумі Президент заявив, що недовіра до вакцинації є проблемою в захисті України від ковіду. Володимир Зеленський має намір отримати щеплення, щоб засвідчити, що вакцинація є безпечною.

"Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримають наші медики, військові та нацгвардійці. Однак вирішивши питання поставок вакцини в Україну, ми зіткнулися з новою проблемою – це недовіра до щеплень та відмова від вакцинації чималої частини населення. Це нове, але я вважаю, дуже серйозне сучасне питання, яке всім нам належить вирішити. Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна", – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Україна домовилася про постачання вакцин від компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca та Novovaks.

“Я впевнений, до літа ми матимемо десь 10 мільйонів вакцин, може, більше. Поставлена задача – де тільки є вакцини, ми беремо вакцини", – зазначив Зеленський.