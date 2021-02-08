В Ізраїлі відновився суд над прем’єром.

Його звинувачують в корупції і зловживанні службовим становищем. 

 

 

У єрусалимському окружному суді в понеділок, восьмого лютого, розпочалися судові слухання у справі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Керівника уряду звинувачують в корупції і зловживанні службовим становищем. 

 

Як повідомив ізраїльський 9 канал, на засіданні присутній сам Нетаньягу. До цього прем'єр був присутнім тільки на першому засіданні 24 травня 2020 року, під час якого він, згідно зі встановленим порядком, повідомив суддям, що розуміє суть висунутих проти нього звинувачень.

 

Засідання кілька разів відкладалося з листопада 2020 року через заходи, вжиті владою для запобігання поширенню коронавірусу. Напередодні засідання Нетаньяху попросив своїх прихильників не приходити до суду з огляду на оголошені владою карантинні заходи. 

 

На засіданні суду в понеділок Нетаньягу відкинув звинувачення на свою адресу. Він не визнав себе винним за всіма висунутими проти нього звинуваченнями і підтвердив відповідь, представлену від його імені адвокатами.

 

Нагадаємо, що звинувачення проти прем'єра Ізраїлю генеральний прокурор Авіхай Мандельбліт висунув ще в листопаді 2019 року. Найсерйозніше з них – отримання хабаря за лобіювання інтересів найбільшої ізраїльської телекомунікаційної компанії «Безек» в обмін на позитивне висвітлення діяльності Нетаньягу в ЗМІ. Окрім того, за версією слідства, прем'єр намагався домовитися з власником медіагрупи «Едіот Ахронот», аби вона не критикувала роботу уряду. В обмін на це Нетаньягу нібито обіцяв запровадити обмежувальні заходи проти видання-конкурента. Також стверджується, що прем'єр отримав дорогих подарунків на загальну суму 200 тисяч доларів.

08.02.2021

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