МЗС привезе з-за кордону "сюрприз" на 30 років української Незалежності.

 

Міністерство закордонних справ України готує сюрприз до 30-ї річниці Незалежності України: дипломати мають намір привезти щось із-за кордону.

 

Про це повідомив в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

 

 

"Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунків. Дещо, що є за кордоном", – сказав міністр.

 

24 серпня Україна відзначатиме 30-у річницю Незалежності. У жовтні 2020 року Президент України Володимир Зеленський видав указ про організацію заходів із нагоди річниці. Зокрема, Зеленський вирішив проводити військовий парад – хоча раніше виступав проти такого способу вшанування Незалежності.

 

08.02.2021

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