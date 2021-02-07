Уперше за місяць в Україні більше нових випадків ковіду, ніж одужань.

 

В Україні вперше за місяць виявили більше нових захворювань на COVID-19, аніж одужань. Так, минулої доби підтвердили 3370 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас офіційна медична статистика зафіксувала 2297 одужань.

 

Про це йдеться у статистиці, поширеній у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Число активних випадків ковіду в Україну

 

Найбільш інтенсивні темпи поширення ковіду зафіксовано на Івано-Франківщині – 454 нових випадків за добу. Серед лідерів є Одеська (212) та Львівська (202) області.

 

За весь час епідемії в Україні занедужало 1 244 849 людей. Одужало 1 073 046 осіб. Померло 23 597 людей (упродовж доби – 81).

 

Динаміка поширення епідемії (середнє семиденне)

 

07.02.2021

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