Україна отримає 12 млн доз вакцин від AstraZeneca та Novavax.

Кабінет Міністрів України домовився про постачання 12 мільйонів доз вакцин від коронавірусної хвороби, розроблених AstraZeneca і Novavax. Максим Степанов стверджує, що постачання почнуться ще в лютому.

Про це йшлося під час наради Президента України Володимира Зеленського з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим у п'ятницю.

Як передає пресова служба Офісу Президента, Степанов доповів Зеленському, що сьогодні Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca та Novavax.

“Що раніше ми отримаємо вакцини, то швидше подолаємо пандемію в Україні. Знаю, що Кабінет Міністрів ретельно працює над розробкою сайту, який допоможе легко та зручно реєструватися українцям на вакцинацію. Як і кожен українець, чекаю на початок процесу вакцинації. 12 мільйонів доз – це хороший сигнал від наших партнерів, і цього буде достатньо, аби забезпечити вакцинування впродовж перших місяців після початку поставок”, – прокоментував Зеленський.

AstraZeneca – британська компанія; у розробці вакцини брали участь науковці Оксфордського університету. Novavax – американська компанія, котра планує продукувати вакцини на поткжностях Serum Institute (Індія).