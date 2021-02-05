Лозинський запропонував позбавити акредитації репортерів ZIK, 112, NewsOne.

 

Народний депутат із фракції "Голос" Роман Лозинський запропонував анулювати акредитацію для працівників проросійських телеканалів із медіа-пулу Віктора Медведчука. Його виступ розлютив депутатів партії "ОПЗЖ" – вони обсіли трибуну після того, як Лозинський обурився присутністю "вати" в українській політиці. 

 

 

"Ви чули позавчора сморід у цьому залі? Це «підгорало» у проросійських народних депутатів, колишніх "регіоналів", яких уже давно не мало бути у цьому залі. Пригорало, бо РНБО прикрила "помийки", які займалися пропагандою – ZIK, NewsOne і "112-Україна". Підгорало так, бо "вата" 30 років тужить за "тюрмою народів", за "страной аґромной", і ще кажуть – no pasaran… Вони не пройдуть! Рашизм не пройде", – заявив з трибуни Лозинський.

 

Він додав: "рашизм" не має проходити і в ложу преси.

 

"Ці так звані журналісти пішли боротися за нібито «свободу слова» на російські канали, до країни яка взагалі не знає, що таке свобода слова. Пропаганда немає нічого спільного зі свободою слова. Це допомога ворогу у час війни. Це мазохізм. Телемости з "Росія 24" – це підігравання ворогу", – обурився Лозинський.

 

Під час виступу Романа Лозинського до трибуни посунула група депутатів "ОПЗЖ", Ілля Кива при тому грізно поправляв майтки. На противагу проросійським депутатам до трибуни підійшли депутати з "Голосу" та "Європейської солідарності" разом із колишнім співробітником спецпідрозділуу "Альфа" СБУ Романом Костенком.

 

05.02.2021

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