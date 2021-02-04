Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції проти ТБ Медведчука.

Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Журналістські федерації називають санкції "позасудовою і політично вмотивованою забороною".

"Ця вибіркова і політично вмотивована заборона неприйнятна в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників засобів масової інформації, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю власників ЗМІ. МФЖ закликає українську владу скасувати заборону і поважати свободу інформації та слова", – заявив генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Белланжер.

"Заборона мовлення є однією з найбільш екстремальних форм обмеження свободи ЗМІ. Ці заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах. Держави зобов’язані гарантувати ефективний плюралізм ЗМІ… Здається очевидним, що президентське рішення зовсім не відповідає міжнародно-правовим стандартам щодо свободи вираження поглядів та засобів масової інформації", – сказав Рікардо Ґутьєррес, генеральний секретар Європейської федерації журналістів.

2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа – За життя" й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів "112-Україна", NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.