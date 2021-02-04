Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції проти ТБ Медведчука.

 

Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

Журналістські федерації називають санкції "позасудовою і політично вмотивованою забороною".

 

"Ця вибіркова і політично вмотивована заборона неприйнятна в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників засобів масової інформації, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю власників ЗМІ. МФЖ закликає українську владу скасувати заборону і поважати свободу інформації та слова", – заявив генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Белланжер.

 

"Заборона мовлення є однією з найбільш екстремальних форм обмеження свободи ЗМІ. Ці заборони повинні застосовуватися лише у дуже виняткових обставинах. Держави зобов’язані гарантувати ефективний плюралізм ЗМІ… Здається очевидним, що президентське рішення зовсім не відповідає міжнародно-правовим стандартам щодо свободи вираження поглядів та засобів масової інформації", – сказав Рікардо Ґутьєррес, генеральний секретар Європейської федерації журналістів.

 

2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції "Опозиційна платформа – За життя" й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів "112-Україна", NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

 

04.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Слабкі місця ракових клітин
Білок KIF18A дає змогу виживати клітинам пухлини, незважаючи на неправильну кількість хромосом.
03.02.21 | | Наука
Культура скасування – шлях до мракобісся
Стефано Браґіролі
Сучасна форма остракізму, що агресивно вимагає бойкотувати людей та твори минулого, які, як на нинішні смаки, є контраверсійними
03.02.21 | | Дискурси
Співак має бути на сцені постійно
Михайло Малафій
Закриття театрів не вирішить проблем пандемії. Краще за ті гроші, що ми тратимо на локдаун, побудувати 2-3 нові інфекційні лікарні й гідно лікувати людей. Натомість театр поліпшує психологічний стан і цим підсилює стресостійкість та опірність людини.
03.02.21 | | Штука
Страшно, але… не страшно
Юрко ТИМЧУК
В Україні триває експеримент зі створення соціуму, який буде суперстійким до чого завгодно. Перші пропозиції для референдуму, поради G7 та вперті "слуги народу" — огляд тижня
01.02.21 | | Україна
Влада слів
Андрій Бондар
Даруючи суб'єктність і волю словам, людина немовби розписується у власному невмінні керувати думками – тим, що існує не у самих словах, а поміж ними
01.02.21 | | Дискурси
Право померти
Маріо Варґас Льйоса
Право померти не становить загрозу праву жити, воно радше його підкріплює, бо ніщо так не змушує цінувати нескінченні розкоші життя, як згадка про смерть
01.02.21 | | Дискурси
Пам'ятати не можна забути
Інна Булкина
In memoriam – один із останніх прижиттєвих текстів Інни Булкіної, рецензія на «Амадоку» Софії Андрухович
01.02.21 | | Штука
Що відповідає за дрібну моторику?
Нервові сполучення в стовбурі головного мозку керують дрібною моторикою у людей і мишей.
31.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.