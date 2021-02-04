Посли G7 визнали необхідність боротися з дезінформацією в Україні.

 

Посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським обговорили боротьбу з дезінформацією в Україні й погодилися, що протидія пропаґанді є елементом плюралізму.

 

Про це йдеться у коментарі на twitter-сторінці послів країн G7.

 

 

"Посли G7 були раді зустрічі з Президентом Зеленським уперше в 2021 році. Ми провели продуктивний діалог із декількох питань на підтримку розвитку і схвалили початковий прогрес у питанні СБУ. Посли погодилися, що існує потреба боротися з дезінформацією в рамках свободи і плюралізму ЗМІ", – йдеться у повідомленні.

 

Дипломати заслухали викладені Президентом плани судової реформи. "Вони підкреслили необхідність всебічної судової реформи, включно з одночасною реформою ВРЮ і ВККС, і висловили занепокоєння нещодавніми законодавчими ініціативами (з/п 3711, 4229), що не забезпечать якісних, чесних суддів; люди і бізнес в Україні кажуть нам, що потребують саме таких", – зазначено в коментарі.

 

Як повідомила раніше пресова служба Офісу Президента, Володимир Зеленський зустрівся з послами "Великої сімки" та Європейського Союзу, щоб обговорити двосторонню співпрацю, впровадження ключових реформ та мирне врегулювання на Донбасі.

 

Зокрема, Зеленський поінформував іноземних дипломатів про санкції від Ради національної безпеки і оборони України.

 

"Хочу відзначити роботу Служби безпеки України саме в боротьбі з небезпекою російської агресії в інформпросторі. Санкції проти засобів масової інформації – це завжди складне рішення для будь-якої влади, крім авторитарної. Це рішення не є емоційним, воно визрівало й готувалося вже тривалий час на основі інформації багатьох українських державних органів. Це в жодному разі не наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки", – сказав Зеленський.

 

Президент зазначив, що телеканали, стосовно яких запровадили санкції, тривалий час активно використовувалися "для дезінформаційних кампаній в Україні, спрямованих на підрив реформ, курсу нашої держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію та просування гібридного впливу держави-агресора на політичні процеси в нашій країні".

 

Зеленський запевнив, що свободі слова в нашій державі нічого не загрожує. "В Україні чи не найбільша в регіоні концентрація вільних мовників та медіа", – похвалився Зеленський.

 

04.02.2021

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