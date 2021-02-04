Суд дозволив затримати ексзаступника голови СБУ через замах на вбивство.

Правоохоронні органи оголосили у розшук колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Дмитра Нескоромного, підозрюваного в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Як зазначає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", дані Нескоромного розміщені на сайті МВС у розділі "Розшук" серед осіб, які переховуються від органів влади.

У розшуковій картці також зазначено, що суд дозволив затримання Нескоромного (для обрання запобіжного заходу).

Нескоромний підозрюється за ст. 348 ч. 1 Кримінального кодексу України – посягання на життя співробітника правоохоронних органів. Дата зникнення – 29 січня 2021 року.

Як писав Z, 27 січня СБУ оголосила про причетність колишнього першого заступника голови Служби безпеки України до організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.