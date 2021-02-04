В Україні виявили 5 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5082 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізували 1893 людей. Водночас одужало 9933 осіб.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у четвер.

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували у Хмельницькій (429) та Івано-Франківській (354) областях, у Києві (342) та на Львівщині (308). Найменшу – у Кіровоградській (25).

За добу в Україні зареєстрували 140 смертей.

Найбільше летальних випадків зафіксували у Донецькій (22) та Черкаській областях (13), у Києві (12) та на Львівщині (11).

Смертність від ковіду (середнє семиденне)

За весь час пандемії українська медична система виявила 1 232 246 випадків хвороби. Уже констатували 1 055 406 одужань. Померло 23 229 людей.