В Україні виявили 5 тисяч випадків коронавірусної хвороби.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 5082 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізували 1893 людей. Водночас одужало 9933 осіб.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я у четвер.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу зареєстрували у Хмельницькій (429) та Івано-Франківській (354) областях, у Києві (342) та на Львівщині (308). Найменшу – у Кіровоградській (25).
За добу в Україні зареєстрували 140 смертей.
Найбільше летальних випадків зафіксували у Донецькій (22) та Черкаській областях (13), у Києві (12) та на Львівщині (11).
Смертність від ковіду (середнє семиденне)
За весь час пандемії українська медична система виявила 1 232 246 випадків хвороби. Уже констатували 1 055 406 одужань. Померло 23 229 людей.
04.02.2021