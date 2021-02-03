Галицькі хроніки COVID-19: 3 лютого.

Станом на 09:00 3 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 159 184 хворих на сovid-19. За минулу добу – 600 нових випадків: 298 – на Івано-Франківщині (проведено 1332 ПЛР-дослідження), 182 – на Львівщині (проведено 1067 ПЛР-досліджень) та 120 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: пя'теро людей померло на Львівщині, троє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 лютого (09:00): 38 077 випадків, 120 нових
Тернопіль – 42 особи
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 1 особа
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 4 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 6 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 лютого (09:00): 71 628 випадків, 182 нових
м. Львів – 87 осіб
Дрогобицький район – 6 осіб
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 18 осіб
Кам’янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Мостиський район – 3 особи
Пустомитівський район – 24 особи
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 9 осіб
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 лютого (09:00): 49 479 випадків, 298 нових
м. Івано-Франківськ – 38 осіб
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 116 осіб
Снятинський район – 21 особа
Косівський район – 18 осіб
Долинський район – 1 особа
Тлумацький район – 13 осіб
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 50 осіб
Рожнятівський район – 7 осіб
Богородчанський район – 7 осіб
Городенківський район – 12 осіб
Верховинський район – 5 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
03.02.2021