Галицькі хроніки COVID-19: 3 лютого.

 

Станом на 09:00 3 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 159 184 хворих на сovid-19. За минулу добу – 600 нових випадків: 298 – на Івано-Франківщині (проведено 1332 ПЛР-дослідження), 182 – на Львівщині (проведено 1067 ПЛР-досліджень) та 120 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 13 летальних випадків: пя'теро людей померло на Львівщині, троє на Тернопільщині та шестеро у Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,25%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 лютого (09:00): 38 077 випадків, 120 нових

Тернопіль – 42 особи

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 1 особа

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 6 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 лютого (09:00): 71 628 випадків, 182 нових

м. Львів – 87 осіб

Дрогобицький район – 6 осіб

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 18 осіб

Кам’янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 24 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 лютого (09:00): 49 479 випадків, 298 нових

м. Івано-Франківськ – 38 осіб

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 116 осіб

Снятинський район – 21 особа

Косівський район – 18 осіб

Долинський район – 1 особа

Тлумацький район – 13 осіб

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 50 осіб

Рожнятівський район – 7 осіб

Богородчанський район – 7 осіб

Городенківський район – 12 осіб

Верховинський район – 5 осіб

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

03.02.2021

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