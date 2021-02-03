Українці прихильно ставляться до норми про обслуговування українською.

Майже дві третини українців підтримують норму про обслуговування українською мовою, закріплену законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, 61,7% українців підтримують чинну норму про обслуговування українською мовою; не підтримують – 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою.

Найбільша прихильність до обслуговування українською – серед мешканців заходу і центру (79,4% та 66,2%), найменше – сходу (38,8%).

На півдні 49% підтримують її, а не підтримують – 46,2%.

При тім на Донбасі мовну норму підтримує 59,5%! Водночас соціологи повідомили, що на Донбас припадає 84 лише з 1205 опитаних респондентів. Крім того, опитування проводилося тільки на контрольованій Україною частині Донбасу.

Інформація про опитування. Дослідження проводилося з 27 січня до 1 лютого 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) було опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9% – для показників, близьких до 50%, 2,5% – для показників, близьких до 25%, 1,9% – для показників, близьких до 12%, 1,3% – для показників, близьких до 5%.