Зеленський у зверненні до західної спільноти підтвердив санкції проти Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свою відданість санкціям, запровадженим проти кумплів Віктора Медведчука та проросійських телеканалів, записаних на депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака.

Про це Зеленський написав англійською мовою на своїй сторінці у Twitter.

"Санкції – це складне рішення. Україна рішуче підтримує свободу слова, але не пропаґанду, профінансовану агресором проти нашої країни, яка підриває Україну на шляху до європейської та євроатлантичної інтеґрації. Боротьба за незалежність – це, зокрема, боротьба в інформаційній війні за правду та європейські цінності", – написав Зеленський.

Речниця Президента Юлія Мендель наголосила, що рішення про накладення санкцій проти медійної імперії Віктора Медведчука розроблялося "у законодавчому полі України" – згідно зі статтею 5 закону України "Про санкції", постанови Верховної Ради №2589–VIII від 4 жовтня 2018 року та пропозицій Служби безпеки України.

"І раніше РНБО накладала ті чи інші обмежувальні заходи на українських громадян, зокрема тих, які співпрацювали з ворогом на окупованих територіях", – написала Мендель у Facebook. Прессекретарка Президента приєднала до свого допису теґи: "#СильнаУкраїнаПротиПропаганди", "#FightPropaganda".

"Блокування телеканалів з так званого пулу Віктора Медведчука, які фіктивно оформлені на його соратника Тараса Козака, не має нічого спільного з наступом на свободу слова, яка в Україні є безперечною цінністю. Ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору. Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовується в інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії. Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому заблоковані з метою захисту національної безпеки", – прокоментувала Мендель.

Речниця Зеленського закликала українську медіа-спільноту не співпрацювати з державою-агресором "та уникати фінансування та нав'язування редакційної політики з її боку".

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав санкції послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

"Проти України ведеться гібридна війна, зокрема й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – іще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення", – сказав Баканов, згідно з повідомленням СБУ.

Голова СБУ заявив, що рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не має жодного відношення до обмеження свободи слова. "Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України", – сказав Баканов.

Нагадаємо, 2 лютого Президент увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичної та юридичних осіб. Обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до громадянина України Тараса Козака, юридичних осіб «Товариство з обмеженою відповідальністю "АРІАДНА ТВ"», «Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ"», «Товариство з обмеженою відповідальністю "ТВ ВИБІР"», «Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ»"», «Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІДЕР ТВ"», «Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАРТНЕР ТВ"», «Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИНИ 24 ГОДИНИ"», «Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові комунікації"».

СБУ у середу повідомила: санкції також накладено на літаки, котрими Віктор Медведчук літав до Росії. "За ініціативи Служби безпеки України до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA застосовано санкції за здійснення польотів до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України з порушенням чинного законодавства", – поінформували у спецслужбі.