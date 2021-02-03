"ОПЗЖ" заблокувала трибуну ВР через санкції проти проросійських каналів.

Народні депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" заявили про намір ініціювати імпічмент Президента України Володимира Зеленського через рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака та контрольованого ним медійного пулу.

Про це вони заявили під час брифінгу у Верховній Раді 3 лютого, передає "Суспільне".

Перед початком засідання парламенту депутати від "ОПЗЖ" зібралися біля трибуни і стояли там під час виступу членів фракцій. Вадим Рабінович назвав представників влади "злочинцями" та "чортами". Наприкінці виступу він затягнув радянську пісню "Священна війна": "Вставай, страна оґромная..."

Під час брифінґу лідер "ОПЗЖ" Віктор Медведчук сказав, що партія скликатиме екстрений з'їзд.

"Щодо ініціювання імпічменту – це рішення вже прийнято, і ми будемо робити все, щоб витримати цю законодавчу процедуру", – сказав Медведчук.

Путіновий кумпель виправдовує Тараса Козака.

"Ми з паном Козаком є бізнес-партнерами. Ми знали, коли йшли в опозицію, про те, що від влади можна чекати усього. Ми не будемо розмінюватися ні особистою долею, ні нашим бізнесом, ми не скаржилися за всі ці місяці, що є 5-8 справ щодо мене, Козака та інших нардепів. Якщо є питання щодо незаконності бізнесу – нехай правоохоронці реагують", – сказав Медведчук.

Напередодні Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні прийняла рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Документ передбачає запровадження санкцій проти народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака та компаній, які володіють ліцензіями телеканалів "групи Медведчука", – "112", NewsOne і ZIK.

Санкції РНБО, запроваджені на п’ять років, передбачають:

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Запроваджено санкції проти юридичних осіб телеканалів "112" (ТОВ "ТРК-112-ТВ" має супутникову ліцензію), NewsOne (ТОВ "Новини 24 години" має супутникову ліцензію), ZIK (ТОВ "ТРК Нові комунікації" має цифрову та супутникову ліцензії), а також регіональних телекомпаній, які до 2019 року мовили під логотипом "112 Україна", але Нацрада не продовжила їм у 2019 році ліцензії: "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ".

Ці санкції передбачають:

1) блокування активів;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування тощо.