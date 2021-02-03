За добу шпиталізували 2159 людей із ковідом.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3285 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас констатували 10 101 одужання.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Водночас в Україні доволі високий показник шпиталізацій – за добу до лікарень поклали 2159 пацієнтів.
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Києві (330) та в Івано-Франківській області (298). У Хмельницькій області не виявили жодного недужого.
Упродовж минулої доби зафіксували 165 смертей. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених Covid-19, померло 23 089 українців.
03.02.2021