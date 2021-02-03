За добу шпиталізували 2159 людей із ковідом.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3285 нових випадків коронавірусної хвороби. Водночас констатували 10 101 одужання.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Водночас в Україні доволі високий показник шпиталізацій – за добу до лікарень поклали 2159 пацієнтів. 

 

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Києві (330) та в Івано-Франківській області (298). У Хмельницькій області не виявили жодного недужого.

 

Упродовж минулої доби зафіксували 165 смертей. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених Covid-19, померло 23 089 українців.

 

03.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Співак має бути на сцені постійно
Михайло Малафій
Закриття театрів не вирішить проблем пандемії. Краще за ті гроші, що ми тратимо на локдаун, побудувати 2-3 нові інфекційні лікарні й гідно лікувати людей. Натомість театр поліпшує психологічний стан і цим підсилює стресостійкість та опірність людини.
03.02.21 | | Штука
Пам'ятати не можна забути
Інна Булкина
In memoriam – один із останніх прижиттєвих текстів Інни Булкіної, рецензія на «Амадоку» Софії Андрухович
01.02.21 | | Штука
Що відповідає за дрібну моторику?
Нервові сполучення в стовбурі головного мозку керують дрібною моторикою у людей і мишей.
31.01.21 | | Наука
Перший бій сторічної війни
Юрій Андрухович
Цього разу, попри все, Росію зупинено, і це дозволяє заризикувати твердженням про символічну перемогу тих, які «ще навіть не вміли стріляти»
29.01.21 | | Дискурси
Народе мій, моя ти мудра владо!
Володимир СЕМКІВ
Зеленський переконав парламент ухвалити закон про референдум, назвавши його законом про народовладдя. Таке безпомильне і безтурботне
29.01.21 | | Україна
Не питайте її про любов
Роксолана Жаркова
Хочеться, аби після прочитання цього незвичайного роману з присмаком біографічності (з присмаком, а не смаком, бо це ж не достовірний, вивірений в архівах життєпис письменниці, а «мистецька біографія», як обачно маркує видавництво на обкладинці), читачам урешті спало на думку пошукати деяких відповідей на сторінках творів самої Кобилянської.
29.01.21 | | Штука
Імпічмент провалюється. Демократи роблять хід конем
Максим МУЛЯР
Сенатська статистика пророкує, що імпічмент Трампа знову зазнає фіаско. Утім демократи готують план В.
29.01.21 | | У світі
Курці помирають вранці
Тарас Прохасько
Коли ж відбудеться навернення до визнання курців дискримінованою меншиною? Не гіршою від геїв, чорних, атеїстів і зоофілів?
28.01.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.