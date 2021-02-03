Телеканалам Медведчука вимикають етер: РНБО запровадила санкції.

Рада національної безпеки та оборони на своєму засіданні у вівторок прийняла рішення "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Документ передбачає запровадження санкцій проти народного депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака та компаній, які володіють ліцензіями телеканалів "групи Медведчука" – "112", NewsOne і ZIK.

Указ про запровадження санкцій підписав Президент України Володимир Зеленський. Документ оприлюднили на сайті керівника держави ввечері 2 лютого.

В указі йдеться: "Підтримати пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), внесені Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради України від 4 жовтня 2018 року № 2589–VIII) та Службою безпеки України", – йдеться у рішенні РНБО.

Як пише видання "Детектор медіа", у кабельних мережах іще перед північчю почав зникати сигнал цих проросійських мовників. Зокрема, канали зникли з мережі Volia.

Санкції РНБО, запроваджені на п’ять років, передбачають:

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) обмеження торговельних операцій;

3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

8) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну

з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Запроваджено санкції проти юридичних осіб телеканалів "112" (ТОВ "ТРК-112-ТВ" має супутникову ліцензію), NewsOne (ТОВ "Новини 24 години" має супутникову ліцензію), ZIK (ТОВ "ТРК Нові комунікації" має цифрову та супутникову ліцензії), а також регіональних телекомпаній, які до 2019 року мовили під логотипом "112 Україна", але Нацрада не продовжила їм у 2019 році ліцензії: "Новий формат", "Аріадна ТВ", "ТВ Вибір", "Партнер ТВ" та "Лідер ТВ".

Ці санкції передбачають:

1) блокування активів;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;

6) припинення надання послуг з ретрансляції/розповсюдження телепрограм/надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування» тощо.

За законом санкції можна застосовувати до «іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність». Петро Порошенко пояснював, що за часів, коли він був президентом, санкції проти Віктора Медведчука, його оточення та підконтрольних йому медіа не були запроваджені саме тому, що закон забороняє санкції проти українських громадян та компаній.

Керівник телеканалу "112 Україна" та лідер молодіжної організації "ОПЗЖ" Артем Марчевський написав у Facebook: "Господин Зеленский! Вы там совсем с ума сошли? Я прекрасно помню, как вы, падло, обещали не трогать никакие каналы. Как всегда, обманули".

У заяві каналів "групи Медведчука" рішення РНБО називають "решением об уничтожении трех оппозиционных телеканалов" та "политической расправой над неугодными СМИ". Канали, йдеться в заяві, "намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на своїй Facebook-сторінці назвав санкції "наступом на свободу слова".