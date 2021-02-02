Вакцинацію медиків від сovid-19 на Львівщині проводитимуть 14 мобільних бригад.

На Львівщині на першому етапі вакцинуватимуть медичних працівників, які працюють із пацієнтами з covid-19. Зокрема працівників лабораторій, які здійснюють дослідження на covid-19, працівників екстреної медичної допомоги. Для цього створили 14 мобільних бригад, повідомив сьогодні, 2 лютого, керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Фото https://phc.org.ua

Вакцинацію медпрацівників проводитимуть у закладах охорони здоров’я, задіяних у лікуванні хворих з Covid-19. До прибуття мобільної бригади розгортатимуть тимчасовий пункт. Для проведення вакцинації на місце виїжджатиме троє людей – лікар, медсестра і водій.

«Вакцинація буде проводитися у тимчасових пунктах щеплення. Бо має без перешкод відбуватися планова вакцинація, госпіталізація. В області вже підготували поіменний перелік медиків, які отримають щеплення на першому етапі. Це команда медиків, які безпосередньо працюють із хворими на коронавірус», – сказав Орест Чемерис.

Загалом на Львівщині у допомозі пацієнтам з Covid-19 задіяні 12 600 медичних працівників. За інформацією керівниці обласного лабораторного центру Наталії Іванченко, вакцинація є добровільною, зробити щеплення зголосилися близько 7 тисяч людей, повідомило «Суспільне. Львів».

Фото https://phc.org.ua

Очікується, що вакцинація в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Уряд затвердив Дорожню карту вакцинації від Covid-19 на 2021–2022 роки.