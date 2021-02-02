УГП ініціює відкликання своїх депутатів з Львівської облради.

Українська галицька партія ініціює відкликання депутатів Львівської облради, обраних за партійним списком на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Причиною рішення стало те, що депутати всупереч застереженням керівних органів партії увійшли у неформальну коаліцію, в котру серед інших партій входить «Європейська солідарність» та «Слуга народу». Таке рішення прийняла конференція Львівської обласної організації УГП у неділю, 31 січня.



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У заяві партії йдеться про те, що депутати Львівської облради від УГП не дослухалися політради партії і «підписали меморандум, який фактично є коаліційною угодою для створення більшості в ЛОР».

«Відразу після підписання меморандуму новостворена більшість одностайно проголосувала за кандидатуру голови та заступників ЛОР. Все це супроводжувалося домовленостями, які цинічно зневажили прийнятий порядок таємного голосування», – заявляє УГП. Нагадаємо, що йдеться про застосування депутатами під час таємного голосування спеціальних позначок, які засвідчували приналежність до тієї чи іншої партії.

Зазначено, що опісля депутати УГП проігнорували звернення політради партії з вимогою відкликати свої підписи під меморандумом.

У підсумку, керівника фракції УГП у Львівській облраді Тараса Чолія, його заступника Івана Щурка та членів ради Львівської обласної організації УГП виключили з партії.

«На даний час депутати ЛОР від УГП перебувають в коаліції з депутатами, серед яких є одіозні особи з корупційною репутацією. Ігнорування колишніми членами партії рішень політради УГП стало доконаним фактом», – йдеться у заяві партії про відкликання депутатів ЛОР.

Відповідно до ст. 38 закону «Про місцеве самоврядування», відкликання депутатів можна здійснювати тільки через рік після набуття ними повноважень, тож реалізувати своє рішення ЛОО УГП зможе не раніше грудня 2021 року.

На згадуваній конференції також обрали нове керівництво ЛОО УГП: керівницею стала Валентина Одноріг, а її заступниками – Андрій Савенко та Андрій Пелехатий.