"Обмежень не існує": Україна з лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Україна 1 лютого почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.

Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, котрі публікує УНІАН.

Згідно з даними системи, 1 лютого з 12:00 до 15:00, а також з 20:00 до 21:00 планувалося отримувати по 200 МВт-год щогодини. З 21:00 до 23:00 – по 100 МВт-год.

Як випливає із даних добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки контрактувала ТОВ "ОНК-ГРУП". Ця ж компанія 2 лютого мала здійснювати поставки уже 300 МВт-год щогодини у часовому проміжку з 12:00 до 15:00, а також з 20:00 до 21:00. З 21:00 до 23:00 2 лютого компанія постачатиме по 200 МВт-год щогодини.

Компанія "Укренерго" заявила: імпорт є цілковито леґальним; згідно зі законом "Про ринок електроенергії", нині нема підстав для обмеження імпорту електроенергії із РФ.

У пресрелізі йдеться, що, згідно зі законом "Про ринок електричної енергії", Оператор системи передачі має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів. Обмеження комерційних обмінів можуть застосовуватися "тільки у аварійних ситуаціях".

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону "Про ринок електричної енергії", повноваження НКРЕКП анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року. "Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП №766 від 08.04.2020 р., якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", – пояснили в компанії.

"Зазначених в законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує. Зважаючи на викладене та відповідно до вимог Закону "Про ринок електричної енергії", НЕК "Укренерго" відновило аукціони на доступ до міждержавних перетинів у 2021 році", – пояснили в компанії.

В "Укренерго" додали, що імпорт електроенергії з РФ та Молдови минулого тижня (25–31 січня) був відсутній, але починаючи з 1 лютого відновився імпорт електроенергії з Росії. Загальний обсяг за 1 лютого становив 1 млн кВт·год.