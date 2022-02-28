Україна п'яту добу тримається окремо від російської та білоруської енергомереж.

 

Україна відмовилася назад приєднуватися до російської та білоруської енергомереж після успішного проходження ізольованого режиму протягом трьох днів.

 

 

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

 

Він зазначив, що в той час, коли Росія почала воєнне вторгнення в Україну,  енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

 

Автономна робота української енергосистеми протягом 24–26 лютого пройшла успішно і довела спроможність працювати в ізольованому режимі.

 

Зі слів Галущенка, робота в ізольованому режимі мала проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

 

Повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого. Акурат під час експерименту Путін почав війну.

 

"Підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської", – написав міністр.

 

Він додав, що технічно і технологічно українська енергосистема довела спроможність. Політично – слово за урядами європейських країн. 

 

"Отже, ми розраховуємо на європейський крок назустріч. Але впевнені у своїх силах і здатності забезпечити українців стабільним енергопостачанням, не зважаючи на плановість чи прискореність термінів синхронізації", – зазначив голова Міненерго.

 

28.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Людина зі свічкою
Віталій Портников
Завжди були й ті, хто тримав свічку вночі – і свічка не згасла. Без них нічого не було б. І нашого великого сьогоднішнього опору нелюдяності не було б також
27.02.22 | | Дискурси
Четвертий день. Путін кидає нові сили
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Кремль визнав, що атака російських військ сповільнилася. Втім спробував виправдати невдачі аргументом – Путін вважав, що почнуться переговори. Наразі Росія кинула на штурм українських позицій нові свої сили.
27.02.22 | | Україна
«Асортиментна кімната» евакуює твори мистецтва
Команда Івано-франківської галереї «Асортиментна кімната» запускає програму по евакуації та збереженню мистецьких робіт  –  насамперед з низових самоорганізованих просторів та майстерень художників та художниць, які змушені покидати свої міста.
26.02.22 | | Штука
Третій день війни. "Будемо жити!"
Російські сили третю добу атакують Україну і другу – Київ. У столицю проникають диверсанти непомітними групами. Минулої ночі бої точилися вже в самій столиці, на вулиці, що йде до Хрещатика. Згідно з планом, викритим розвідкою, спецзагін має взяти владу в заручники і примусити до капітуляції.
26.02.22 | | Україна
Відшуковувати Галичину
Уляна Галич
Наука переживання найгірших часів – це те, з чим добре ознайомлений Прохасько, про що засвідчує його генетична пам'ять, його візії формування себе-як-концепції: «в дитинстві я був переконаний, що мені страшенно пощастило, бо я є українцем».
25.02.22 | | Штука
Московський Мобуту Сесе Секо
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Як Захід проґавили Путіна, його перетворення з носія течок за пітерським мером до диктатора нової російської імперії, здатного наводити жах на цілий світ.
25.02.22 | | У світі
РОСІЯ ПОЧАЛА ВІЙНУ. Битва за Київ
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої ночі розвідка отримала дані, що Росія силкуватиметься взяти Київ. У центр столиці має прорватися спецзагін, щоб примусити політичне керівництво підписати вже готовий акт капітуляції. Українські сили підірвали мости на підході до міста. 
25.02.22 | >>>> | Україна
Торчинського у Львові знали всі
Юрій Луців, Галина Вільха
Він не просто співав, він повністю втілював себе в образ творив цей образ з безліччю відтінків. Вів свою партію абсолютно переконливо під кожним оглядом: і вокально, і акторськи-драматургічно, одночасно перебуваючи в органічному контакті з диригентом. З ним було легко, бо ми були одним цілим!
24.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.