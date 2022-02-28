Україна п'яту добу тримається окремо від російської та білоруської енергомереж.

Україна відмовилася назад приєднуватися до російської та білоруської енергомереж після успішного проходження ізольованого режиму протягом трьох днів.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він зазначив, що в той час, коли Росія почала воєнне вторгнення в Україну, енергосистема нашої держави проводила тестове випробування роботи в ізольованому режимі від російської та білоруської енергосистем.

Автономна робота української енергосистеми протягом 24–26 лютого пройшла успішно і довела спроможність працювати в ізольованому режимі.

Зі слів Галущенка, робота в ізольованому режимі мала проводитися у два етапи: у зимовий та літній періоди.

Повернення енергосистеми України в об‘єднану з Росією та Білоруссю мережу після випробувань було заплановане на 27 лютого. Акурат під час експерименту Путін почав війну.

"Підписано наказ Міненерго про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Я планую звернутись до міністрів енергетики европейських країн щодо сприяння у прискоренні ухвалення рішення про приєднання української енергосистеми до європейської", – написав міністр.

Він додав, що технічно і технологічно українська енергосистема довела спроможність. Політично – слово за урядами європейських країн.

"Отже, ми розраховуємо на європейський крок назустріч. Але впевнені у своїх силах і здатності забезпечити українців стабільним енергопостачанням, не зважаючи на плановість чи прискореність термінів синхронізації", – зазначив голова Міненерго.