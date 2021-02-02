Міністерство охорони здоров'я готує адаптивний карантин.

Міністерство охорони здоров’я України винесе на розгляд уряду постанову про перехід країни до адаптивного карантину.

Про це повідомив на брифінґу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає "Укрінформ".

“Щодо повернення до звичайного життя. Згідно з нашою стратегією, ми хочемо перейти до адаптивного карантину. Ми зробили розрахунки і відповідно найближчим часом винесемо на засідання Кабінету Міністрів цю постанову. На сьогодні, наприклад, по тих показниках, які були по рівнях захворюваності, у нас немає жодної адміністративної територіальної одиниці, яка була б у червоній зоні”, – сказав Степанов.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2394 нові випадки. Найбільшу кількість зареєстрували у Києві (285), а найменшу – у Чернігівській області (7).