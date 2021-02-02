Нова адміністрація США продовжить надавати Києву військову допомогу.

Таку обіцянку дав Україні новий американський держсекретар Ентоні Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою пообіцяв, що Вашінґтон продовжить активно надавати військову та економічну допомогу Києву. Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві глави пресслужби Держдепартаменту Неда Прайса, яку цитує видання The Wall Street Journal.

«Держсекретар зазначив наявність з боку обох партій потужної підтримки України і заявив про пріоритет, який США надають питанню суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України. Він пообіцяв продовжувати активну економічну та військову допомогу з боку США Україні», – йдеться в повідомленні.

За словами Прайса, глава американського зовнішньополітичного відомства також «наголосив на важливості збереження Україною поступу в боротьбі з корупцією, реалізації принципу верховенства закону і здійсненні економічних реформ. «Держсекретар і глава МЗС Кулеба також обговорили поточні зусилля України в боротьбі з COVID-19 і досягнення дипломатичного врегулювання щодо російської агресії на сході України і в Криму», – заявив Прайс.

У Києві міністр Кулеба позитивно оцінив розмову, що відбулася. «У нашій першій розмові держсекретар Блінкен і я підтвердили важливість стратегічного партнерства України і США й домовилися зробити його більш амбітним», – написав Кулеба у Twitter. Міністр додав, що у відносинах двох країн «починається новий день».