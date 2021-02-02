23 тисячі українців померли через коронавірусну хворобу.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2394 нові випадки коронавірусної хвороби. Зафіксували 11 457 одужань.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)

 

Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (285), а найменшу – у Чернігівській області (7).

 

Упродовж доби зафіксували 156 смертей. За час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених ковідом, померло 22 924 людини.

 

Офіційно в Україні 165 583 активних носіїв ковіду. Найбільше – у Києві (55 312), у Миколаївській (10 545) та Київській (10 515) областях.

 

02.02.2021

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