23 тисячі українців померли через коронавірусну хворобу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2394 нові випадки коронавірусної хвороби. Зафіксували 11 457 одужань.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Найбільшу кількість нових випадків зареєстрували у Києві (285), а найменшу – у Чернігівській області (7).
Упродовж доби зафіксували 156 смертей. За час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених ковідом, померло 22 924 людини.
Офіційно в Україні 165 583 активних носіїв ковіду. Найбільше – у Києві (55 312), у Миколаївській (10 545) та Київській (10 515) областях.
02.02.2021