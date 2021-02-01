У Львові почали посипати паркові доріжки кавовими фусами.

У парку «700-річчя Львова» сьогодні вперше використали кавові фуси (гущу) для боротьби з ожеледицею. Таку ініціативу запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак, яка прочитала у соцмережах, що кавою посипають доріжки парків у країнах Європи та Скандинавії. "Кава не тільки не шкодить насадженням, а, навпаки, може бути їм корисною і не потребує збирання", — зазначила Ірина Оршак.

Сьогодні комунальники мали 20 кілограмів кавових фусів, ними вдалося посипати 200 метрів паркової доріжки. «Каву, яку ми використовували, забрали в Копальні кави, також долучилась Арома кава. Кавова гуща, яку ми забираємо, є тільки з апаратів — і, відповідно, у ній є трішки вологи. Для того, щоб вона давала результат та був відповідний ефект, її необхідно добре підсушити, а вже тоді використовувати для посипання", — розповів директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.





Подивитися на експеримент з кавою до парку 700-річчя Львова прийшли місцеві журналісти — заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко провів невеличкий брифінг. Тож не йдеться про те, що фусами посипатимуть дороги чи хідники біля будинків. Мова виключно про парки, бо кавова гуща має корисні властивості — покращує якість ґрунту, позитивно впливає на зелені насадження та не шкодить лапкам домашніх улюбленців. Але передусім — кавова гуща має абразивні властивості й естетичніше виглядатиме у парку.

«У Львові є сотні кав’ярень — більші та менші мережі. Є кав’ярні, через які проходить 400 горняток кави на день, є тисячі, а є десятки. Головне — щоб цей експеримент дав свій ефект. Наразі побачимо, як гуща буде використовуватись у масштабах парку. Власне, від сьогоднішнього дня цей експеримент розпочинається і триватиме всі ці дні, поки для цього є відповідні погодні умови. За результатами тестового періоду та тієї використаної кави, яка буде накопичена, ми прийматимемо рішення. Я думаю, що цей експеримент може тривати як мінімум декілька тижнів", — пояснив Андрій Москаленко.





Світлини Романа Балука