У Львові почали посипати паркові доріжки кавовими фусами.

 

 

У парку «700-річчя Львова» сьогодні вперше використали кавові фуси (гущу) для боротьби з ожеледицею. Таку ініціативу запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак, яка прочитала у соцмережах, що кавою посипають доріжки парків у країнах Європи та Скандинавії. "Кава не тільки не шкодить насадженням, а, навпаки, може бути їм корисною і не потребує збирання", — зазначила Ірина Оршак

 

 

Сьогодні комунальники мали 20 кілограмів кавових фусів, ними вдалося посипати 200 метрів паркової доріжки. «Каву, яку ми використовували, забрали в Копальні кави, також долучилась Арома кава. Кавова гуща, яку ми забираємо, є тільки з апаратів — і, відповідно, у ній є трішки вологи. Для того, щоб вона давала результат та був відповідний ефект, її необхідно добре підсушити, а вже тоді використовувати для посипання", — розповів директор ЛКП «Зелений Львів» Володимир Данилюк.

 



Подивитися на експеримент з кавою до парку 700-річчя Львова прийшли місцеві журналісти — заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко провів невеличкий брифінг. Тож не йдеться про те, що фусами посипатимуть дороги чи хідники біля будинків. Мова виключно про парки, бо кавова гуща має корисні властивості — покращує якість ґрунту, позитивно впливає на зелені насадження та не шкодить лапкам домашніх улюбленців. Але передусім — кавова гуща має абразивні властивості й естетичніше виглядатиме у парку.

 

 

«У Львові є сотні кав’ярень — більші та менші мережі. Є кав’ярні, через які проходить 400 горняток кави на день, є тисячі, а є десятки. Головне — щоб цей експеримент дав свій ефект. Наразі побачимо, як гуща буде використовуватись у масштабах парку. Власне, від сьогоднішнього дня цей експеримент розпочинається і триватиме всі ці дні, поки для цього є відповідні погодні умови. За результатами тестового періоду та тієї використаної кави, яка буде накопичена, ми прийматимемо рішення. Я думаю, що цей експеримент може тривати як мінімум декілька тижнів", — пояснив  Андрій Москаленко.

 


 

Світлини Романа Балука

 

01.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Загальні збори товариства "Просвіта" у Львові.
День загальних зборів товариства, осиротїлого по своїм довголїтнім провіднику, невіджалованім о. Омелянї Огоновскім, зачав ся величавим богослуженєм в Успеньскій церкві за упокій душі того невтомного робітника на ниві народної освіти.
01.02.21 | Дѣло | в 1893-у
Пам'ятати не можна забути
Інна Булкина
In memoriam – один із останніх прижиттєвих текстів Інни Булкіної, рецензія на «Амадоку» Софії Андрухович
01.02.21 | | Штука
Що відповідає за дрібну моторику?
Нервові сполучення в стовбурі головного мозку керують дрібною моторикою у людей і мишей.
31.01.21 | | Наука
Зотлівання часу: побачення Афону
Юрій Криворучко
Чи архітектура зникає у небутті часу? Чи вона зникає лише у небутті людського виміру часу?
31.01.21 | | Дискурси
Не питайте її про любов
Роксолана Жаркова
Хочеться, аби після прочитання цього незвичайного роману з присмаком біографічності (з присмаком, а не смаком, бо це ж не достовірний, вивірений в архівах життєпис письменниці, а «мистецька біографія», як обачно маркує видавництво на обкладинці), читачам урешті спало на думку пошукати деяких відповідей на сторінках творів самої Кобилянської.
29.01.21 | | Штука
Імпічмент провалюється. Демократи роблять хід конем
Максим МУЛЯР
Сенатська статистика пророкує, що імпічмент Трампа знову зазнає фіаско. Утім демократи готують план В.
29.01.21 | | У світі
Курці помирають вранці
Тарас Прохасько
Коли ж відбудеться навернення до визнання курців дискримінованою меншиною? Не гіршою від геїв, чорних, атеїстів і зоофілів?
28.01.21 | | Дискурси
Імунна система бореться з COVID-19 навіть після одужання
Людей, які побороли COVID-19, у світі щораз більшає, тож особливої ваги набуває питання: як довго у них зберігається імунітет? Науковці з Університету Рокфеллера мають позитивні новини.
28.01.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.