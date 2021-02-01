У Львові завершили реставрацію Домініканського собору, яка тривала три роки: замінили дах, перекриття, відреставрували усі вікна та вітражі, а також відновили чотири скульптури на фасаді. На це з міського бюджету виділили 11 мільйонів гривень. Ще 4,5 мільйона отримали від польського фонду. Про це повідомила керівниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Фото http://tvoemisto.tv

«Більшість робіт були зроблені за кошти міського бюджету, ми тільки запросили до реставрації Фонд Полоніка – вони фінансували і виконували, звичайно, і наші спеціалісти, реставрацію кам’яних скульптур і металу», – розповіла Лілія Онищенко у коментарі «Суспільне. Львів».

Цього року реставраційні роботи у Домініканському соборі не продовжуватимуть.

«Цей храм уже забезпечений добре. У нього немає проблем з дахом, ніде не протікає, вікна також ущільненні, немає проблем вже з холодом у храмі. Ці роботи по скульптурах, ми ініціювали тому що, коли робили дах, побачили, що скульптури не дуже добре тримаються», – зазначила Лілія Онищенко.

Фото http://tvoemisto.tv

За її словами, відреставрували елементи, які мали металеву позолоту. Проте на фасаді та в інтер’єрі є ще скульптури, які хочуть відреставрувати. Для цього будуть шукати спонсорів.

«Там треба зробити сам фасад, там треба поновити напис «Єдиному Богу честь і слава» через те що там навіть одній букві бракує кавалок буквочки самої і можливо там також була позолота, то треба дослідити – це хотілося би зробити навіть цього року, але ми для цього будемо шукати спонсорів, бо це точно буде не з міського бюджету», – додала чиновниця.

Фото http://tvoemisto.tv

Нагадаємо, що реставрацію Домініканського собору розпочали у 2018 році. У лютому 2020 року в соборі завершили реставрацію даху, а влітку розпочали реставрацію скульптур. У квітні 2020 року фасад Домініканського собору підсвітили.