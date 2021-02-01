Нацкомісія знизила тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг на своєму засіданні у суботу, 30 січня, знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній. Про це повідомили у комісії.

Фото https://apnews.com.ua

У НКРЕКП зазначили, що переглянула тарифи на послуги розподілу природного газу для 13 операторів газорозподільних систем, «враховуючи чисельні звернення громадян, із метою недопущення соціальної напруги серед населення та додаткового захисту споживачів природного газу».

Відтак максимальний тариф складе 1,79 гривень за кубометр без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 гривень до 1,79 грн за 1 м3.

Зокрема, тарифи були переглянуті для АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Тисменицягаз», ВАТ «Тернопільгаз», ПрАТ «Гадячгаз», АТ «Закарпатгаз», АТ «Лубнигаз», ПрАТ «Мелітопольгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Полтавагаз», «Тисменицягаз», ПрАТ «Уманьгаз», АТ «Харківгаз», ВАТ «Чернівцігаз», ТОВ «Газовик».

Фото https://www.epravda.com.ua

Зазначимо, уже 10 компаній оприлюднили свої ціни для побутових споживачів на лютий – відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за 1 м3. Станом на ранок 26 січня компанія Megawatt запропонувала ціну 6,88 гривень, «Енергетичнi ресурси України» - 6,90, ETG.UA - 6,98 гривень за 1 м3. Paliv Energy, «Галнафтогаз», Асканія Енерджи, «Кременчукгаз-трейдінг», «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Торгова електрична компанія, «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» запропонували 6,99 грн за 1 м3.

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за 1 м3. Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за 1 м3.

Рішенню Кабміну передувало різке підвищення із січня 2021 року вартості природного газу. Згідно з тарифами 55 газопостачальних компаній, цього місяця газ населенню мають продавати за ціною від 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Зросли і тарифи на тепло (середньозважений тариф для 23 генерувальних компаній встановили на рівні 1121,71 грн/Гкал). Зросли майже вдвічі також тарифи на розподіл газу.

Підвищення тарифів призвело до протестів в багатьох регіонах, зокрема на Прикарпатті, у Полтавській, Харківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій, Донецькій Закарпатській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській областях. У деяких населених пунктах протестувальники перекривали дороги і пікетували облдержадміністрації.

26 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за цей місяць українцям не нараховуватимуть штрафів і пені за газ і теплопостачання.