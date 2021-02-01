Зеленський порівняв штурм Капітолію з Майданом, як і роспропаґанда.

Президент України Володимир Зеленський зізнався в інтерв'ю американському телебаченню, що він дещо злий на Дональда Трампа. Зеленський підтвердив, що був заскочений публікацією Білим Домом стенограми розмови із Трампом. Але тепер Президент чекає успіхів від адміністрації Джозефа Байдена, зокрема, сподівається на вступ до НАТО.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю американському медіа-проєктові Axios, яке транслювалось на платформах HBO. Розмова відбулась через три дні після інавгурації Джо Байдена. Змонтована передача зайняла 15 хвилин.

"Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі. Для нас це найважливіше, бо безпека в Європі – це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації", – сказав Президент, згідно з перекладом "Голосу Америки".

Відповідаючи на питання Джонатана Свона про конкретні очікування від Вашінґтона, Зеленський сказав: "Якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки – тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?". Зеленський додав, що "якби Україна була членом НАТО, на сході України, на Донбасі не було б ескалації".

Коментуючи свої реляції із Дональдом Трампом, Володимир Зеленський заявив, що не сприймав і не сприймає тодішні політичні катаклізми як тиск на Україну.

"Але неприємність одна була. До цього моменту я про це не говорив. Коли опублікували нашу розмову… Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив. Неважливо, про що ми говорили, але ця розмова – перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в жодному випадку ніхто з нас не мав права опубліковувати такі речі", – поскаржився Зеленський.

Джонатан Свон: Я бачу ви дещо злі на Дональда Трампа? Можливо, трішки? Володимир Зеленський: Трішки? (сміється) Джонатан Свон: Ви ж, мабуть, думали: “Що, заради Бога, тут взагалі коїться?” Володимир Зеленський: Джонатане, чесно кажучи, я до цього не так ставився. Для мене найважливішим було зберегти наші відносини.

Зеленський також заявив, що був вражений штурмом Капітолію прибічниками Дональда Трампа. При тім він порівняв ці заворушення з українським Майданом – повторивши пропаґандистський жупел із РФ.

"Я був дуже здивований, я навіть не міг уявити, що щось таке можливе в Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, що це був потужний удар по демократії США. Ми звикли вірити через книжки, фільми, телебачення, що Сполучені Штати мають ідеальні демократичні інституції, де передача влади відбувається мирно, без війн і революцій. Де влада передається від одного президента іншому. Ми бачили це в Україні. В нас було дві революції. Ми бачили це. Ми розуміли, що такі речі могли статись у світі, але що це буде в Сполучених Штатах - ніхто цього не очікував. І це свідчить про те, що ніщо не є ідеальним", – сказав Зеленський.

"Я був серйозно стурбованим. Я не хотів, щоб у вас був бунт, стрілянина, і не дай Боже, жертви. Я думаю, що після чогось такого світові було б дуже складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі", – заявив пан Президент.