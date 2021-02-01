Україна отримає перші вакцини Pfizer уже за два тижні.

У середині лютого до України почнуть ввозити вакцини проти COVID-19 від Pfizer BioNTech. Перша партія кількістю у 117 тисяч доз надійде у рамках ініціативи COVAX.

Про це повідомив на брифінгу в понеділок заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко, передає "Укрінформ".

"Україна розпочне вакцинацію у лютому. Вже за два тижні отримає вакцини. Завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров’я, уряду та Президента наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу. Для початку вакцинації вже підтверджено отримання Україною 117 тисяч дох вакцини виробництва компанії Pfizer BioNTech. Постачання вакцини розпочнеться через два тижні, у середині лютого", – сказав Іващенко.

З його слів, COVAX підтвердив МОЗ постачання вакцини виробництва компанії AstraZeneca у кількості від 2 млн 100 тис. до 3 млн 700 тис. доз упродовж 1–2 кварталу 2021 року.