В Україні п'ятимісячний мінімум добових захворювань на ковід.

 

Число добових випадків коронавірусної хвороби в Україні опустилося до п'ятимісячного мінімуму. Упродовж минулої доби підтвердили 2030 нових випадків COVID-19. Меншу кількість пацієнтів фіксували ще 26 серпня минулого року – 1974.

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Івано-Франківській (297) області, а найменше – у Кіровоградській (3).

 

Упродовж доби одужав 5131 пацієнт. Зафіксовано 61 смерть.

 

Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне) 

 

Загальна кількість виявлених випадків зросла до 1 221 485. 

 

За час епідемії померло 22 768 українців. 

 

Офіційно в Україні 174 802 активних носіїв ковіду.

 

01.02.2021

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