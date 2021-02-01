В Україні п'ятимісячний мінімум добових захворювань на ковід.

Число добових випадків коронавірусної хвороби в Україні опустилося до п'ятимісячного мінімуму. Упродовж минулої доби підтвердили 2030 нових випадків COVID-19. Меншу кількість пацієнтів фіксували ще 26 серпня минулого року – 1974.
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільшу кількість добових випадків виявили в Івано-Франківській (297) області, а найменше – у Кіровоградській (3).
Упродовж доби одужав 5131 пацієнт. Зафіксовано 61 смерть.
Динаміка поширення ковіду (середнє семиденне)
Загальна кількість виявлених випадків зросла до 1 221 485.
За час епідемії померло 22 768 українців.
Офіційно в Україні 174 802 активних носіїв ковіду.
01.02.2021